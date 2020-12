Puente y drenaje a mayos anuncian en Tierra Blanca

Detalló que las obras consisten en la ampliación del puente El Jíjiri que se encuentra en condiciones que representan un peligro, además todo el drenaje del camino de Guaymitas hasta la Alameda y el camino de El Dátil, al que le hace falta drenaje y pavimento, proyectos que ya están aprobados.

"£No me he cansado de tocar puertas, de apoyar a nuestra gente, los comisarios pueden dar fe de toda la ayuda que hemos llevado a las ocho comisarías donde tenemos hermanos yoremes, sin descanso trabajando en todos los giros y lo voy a seguir haciendo", enfatizó.

Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, agradeció la invitación de los gobernadores yoreme mayo, ya que es fundamental trabajar unidos para hacer frente a los desafíos que se presentan y poder conocer de manera directa los problemas de los pueblos indígenas.

"£Agradezco a la presidenta municipal de Navojoa, Rosario Quintero, por acompaóarnos y escuchar a nuestros pueblos y comunidades. La encomienda de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es que salgamos de nuestras oficinas y con mucha humildad atendamos a nuestros pueblos y con esa base construyamos soluciones", expresó.