Protestan galleros en Hermosillo: esta cantidad de familias dependen de la crianza de gallos de pelea en Sonora

Un grupo de galleros protestó en Hermosillo luego de que, por ley, quedaron prohibidas las peleas de gallos en Sonora.

Rito Alberto Rascón Gallego, gallero, explicó que en el Congreso del Estado de Sonora se aprobó una iniciativa contra las peleas de gallos, sin embargo, no se realizó un parlamento abierto que incluyera la opinión del gremio gallero.

"Lo único que estamos pidiendo nosotros es que, si no nos dan empleo, que no nos lo quiten, nosotros queremos seguir con nuestras tradiciones y nuestras fuentes de empleo que son las peleas de gallos aquí en Sonora", expresó.

Rascón Gallego aseguró que esta ley daña la economía de quienes se dedican a criar gallos de combate, no solo en Hermosillo sino también en todo Sonora.

"No hubo un parlamento abierto aquí al que nos hubieran invitado, además, violentaron nuestros derechos porque ni siquiera nos tomaron en cuenta para llevar a cabo sus leyes, no socializaron tampoco, no hicieron un censo para poder ver el golpe a la economía de nosotros", abundó.

El gallero de 43 años añadió que desde pequeño se dedica a la crianza de gallos y es una actividad con más de 100 años de antigüedad.

"No están tomando en cuenta tan siquiera la derrama económica que genera todo el asunto de los gallos. Aprobaron leyes en contra de nosotros", comentó.

Agregó que en Sonora hay alrededor de 11 mil 450 familias que dependen de la actividad de crianza de gallos.

"Nos son de ahorita las tradiciones, le dan prioridad al tema de nosotros, a quitarnos las peleas de gallos y nuestras fuentes de empleo, pero no le dan prioridad a cosas relevantes", puntualizó.