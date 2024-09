Recomiendan la poda de árboles

Septiembre es considerado uno de los meses con alto pronóstico de lluvia y la posibilidad de la presencia de huracanes, por lo que la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa consideró de suma importancia, como acción preventiva, podar los árboles de grandes dimensiones.

Edmundo Valdez Reyes, director de la corporación, destacó que los ejemplares de gran tamaño siempre van a ser un riesgo, por lo que ante el registro de lluvias y fuertes vientos que pudieran presentarse este mes, la poda de algunos especímenes es considerada una acción preventiva.

Históricamente, el 65 por ciento de los huracanes se desarrollan durante esta época del año, y "hay árboles que no tienen raíces profundas y son muy susceptibles a caerse. El álamo, por ejemplo, es un árbol muy fibroso, que no tienen mucha resistencia; es común que con el viento se quiebre", explicó.

Como punto a considerar, manifestó que los árboles muy altos y con características de troncos muy horizontales sí representan un riesgo, por lo cual resulta necesario que sean podados.

El responsable de la UMPC agregó que siempre que hay vientos por arriba de los 50 kilómetros por hora es común que la corporación reciba llamados de árboles caídos.

"El día que se tuvo la lluvia más fuerte de la temporada, con 87 milímetros, por lo menos siete árboles se cayeron; por fortuna no hubo nada qué lamentar, no había peatones y no se tuvieron consecuencias", señaló.

Ante ello, recomendó a la población que ocupe podar sus árboles, que consideren hacerlo en forma de pino, con lo que se eviten afectaciones en caso de fuertes vientos.