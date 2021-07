Primer matrimonio igualitario en Sonora

Sol y su ahora esposo Jesús Fernando Velarde Duarte tienen más de un año de relación, y que se haya logrado su matrimonio es algo que los alegra y espera que aliente a más parejas a hacerlo.

"Esto ya lo teníamos planteado, pero no podíamos llevar a cabo el matrimonio porque yo no tenía la ratificación de género, pero el 1 de abril hice mi ratificación y hasta hace un me puse saqué mi INE, después vinimos a buscar información acerca del matrimonio y pues nos pusieron la cita y pues aquí estamos.

"Soy de las primeras personas en ratificar mi género en Sonora y también de las primeras personas en hacer valer un matrimonio ya con la ratificación y lo que les digo a otras personas que están en la misma situación es a que se animen porque aquí están con toda la disposición de apoyarse", manifestó.