Presentarán en Hermosillo, sonora, el libro "Frontera"

En el marco del VI Ciclo de Seminarios de Investigación de la Universidad Kino, este miércoles 13 de noviembre a las 11 horas, se estará presentando el libro "Frontera" de Sergio Chapa y Guadalupe Correa-Cabrera, un testimonio que describe las realidades de una frontera de 3 mil 100 kilómetros compartidos entre México y Estados Unidos.

Será una gran oportunidad para escuchar y apreciar el trabajo de Guadalupe Correa-Cabrera, una de las más importantes politólogas en Estados Unidos; autora de libros relacionados con migración, narcotráfico, trata de personas y asuntos de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.

PANORAMA

Sergio Chapa, coautor del libro, es un periodista de investigación; ha trabajado para varios medios importantes en el estado de Texas, como Bloomberg Houston Chronicle, Dallas Morning News y el San Antonio Business Journal, entre otros. Además, es especialista en temas binacionales fronterizos y consultor con sede en Houston, Texas.

"Frontera", un trabajo que a sus autores les llevó 10 años de investigación en campo, recoge testimonios y presenta fotografías inéditas de habitantes de 38 municipios y 24 condados que conforman la frontera entre ambas naciones.

La región tiene reputación de ser un lugar peligroso, con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y las autoridades mexicanas jugando al gato y al ratón, con los contrabandistas y los inmigrantes indocumentados, y con los cárteles de la droga infligiendo una violencia indescriptible en la región.

"Frontera" analiza esos peligros sin pestañear, pero va más allá de los estereotipos y ofrece al lector retratos vívidos de la belleza y la complejidad del área: su historia, sus atracciones contemporáneas, su rica vida cultural.

Los comentarios sobre esta obra estarán a cargo del académico Jesús Acuña y el empresario Óscar Serrato, mientras que el periodista Jesús Ibarra fungirá como presentador.

SOBRE LOS AUTORES

Guadalupe Correa-Cabrera es Profesora Titular en la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason, en Arlington, Virginia.

Por ocho años fue también Profesora en el Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas-Valle del Río Grande Campus Brownsville, es colaboradora en el diario La Opinión, de los Ángeles; en México en, Sin Embargo, y con el periodista Julio Hernández y su espacio "Astillero".

Es autora de los libros Los Zetas Inc.: Criminal Corporations, Energy, and Civil War in Mexico (University of Texas Press, 2017), Democracy in "Two Mexicos": Political Institutions in Oaxaca and Nuevo León. Es co-editora (con Victor Konrad) del volumen titulado North American Borders in Comparative Perspective (University of Arizona Press, 2020).

También es co-autora (junto con Tony Payan) de dos libros titulados Las Cinco Vidas de Genaro García Luna (El Colegio de México, 2021) y La Guerra Improvisada: Los Años de Calderón y sus Consecuencias (Océano, 2021). Su más reciente libro, en coautoría con Sergio Chapa, es el que se presentará este 13 de noviembre y cuyo título en inglés es "Frontera: A Journey across the U.S.-Mexico Border".

ESTADO DE LA ESTRELLA SOLITARIA

Sergio Chapa es un galardonado periodista y consultor basado en Houston, Texas, donde cubre la industria energética. Sergio nació y creció en el llamado "Estado de la Estrella Solitaria" (Texas) y estudió periodismo en la Universidad de Texas en Austin.

Trabajó anteriormente en Bloomberg, el Houston Chronicle, el San Antonio Business Journal, la KGBT-TV en el Valle del Río Grande, Al Día-Dallas Morning News en Dallas y el Brownsville Herald.