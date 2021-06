Presentan "Por Ti y por Todas"

La mandataria estatal dijo que, en su Gobierno, se ha trabajado en el tema de la violencia de género y por cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, acciones que, si bien sí se han aplicado, aún no es suficiente y falta mucho por hacer.

"Con mucha responsabilidad les digo: Si hoy estamos lanzando esta nueva campaña, es porque aun con todos estos esfuerzos y acciones que Gobierno y sociedad civil hemos realizado, no se ha logrado erradicar esta violencia; seguimos teniendo mujeres que pierden la vida a manos de feminicidas que descargan sus propias frustraciones en una mujer por el solo hecho de serlo", recalcó.

PUBLICIDAD

La gobernadora dijo que se está castigando severamente a quienes cometen estos actos, logrando con ello aplicar más de 140 sentencias condenatorias a feminicidas, y se han puesto las sentencias más largas, por ello también recordó que el 9 de marzo de 2020 se sumó a la petición de diferentes colectivos de Sonora, para que el Gobierno Federal aplique alerta de género en la Entidad.

"De nuevo me sumo a la petición de los colectivos que solicitan al Gobierno Federal se declare la alerta de género para Sonora, y si así se decide le daremos la bienvenida, en la esperanza de que sea ésta una herramienta efectiva para seguir haciendo visible este flagelo social que es la violencia contra las mujeres.

"En Sonora trabajamos con alerta o sin ella, pero es mi convicción personal y la de muchas mujeres y hombres que condenamos la violencia en todas sus manifestaciones, que una sola muerte, una sola mujer desaparecida, un solo feminicida sin castigo, una sola mujer violentada es suficiente para no sentirnos conformes con lo que hemos avanzado", manifestó.

La mandataria Estatal espera que la respuesta de la Federación sea positiva y Sonora tenga alerta de género.

Y la campaña Por Ti y Por Todas, dijo, es un llamado a no perder la capacidad de asombro y no dejar pasar conductas que son señales de alerta, por ello hace un llamado a no instalarse en la peligrosa normalización de la violencia y denunciar cualquier acto de estos.

Por su parte Cassandra López Manzano, titular de la Unidad de Seguimiento Interinstitucional a Programas con Perspectiva de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que el 1, 2, 3 por la seguridad es importante que se sepa, más las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas, y así puedan denunciar los actos de violencia.

"Primero es estar alerta a las alarmas de violencia, llamar al 911 o usar la aplicación móvil Mujeres Seguras y denunciar ante el Ministerio Público recuerda, Por Ti y Por Todas queremos llegar a ti, a tu amiga, a tu mamá, a tu hija, a tu compañera de trabajo, a tu nieta, a tu vecina, pero también a ti que la agredes, la hostigas, la rechazas, la humillas, la ignoras o la violentas.

"Queremos que asimiles que la violencia no es normal, que puedes solicitar apoyo y que hay muchas instancias que pueden y están para ayudarte, realmente pueden salvar la vida de muchas mujeres", añadió.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad, enfatizó la gran labor que han realizado los trabajadores de la secretaría, ya que, con esta campaña, sumada a las de C5i del 911 que atienden los reportes de violencia familiar, serán más las mujeres, niñas y adolescentes que puedan sentirse seguras con el acompañamiento que se les dará.

"La violencia contra la mujer constituye un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz, e impide a la mujer gozar de los derechos humanos y sus libertades, por ello, poner fin a todas las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas es una prioridad.

"Quienes estamos aquí y de la mano con más instancias, hemos trabajado de manera transversal para construir protocolos, rutas de atención, confinación, análisis de información, estructuras completas a favor de la ciudadanía y, sobre todo, para atender de una manera correcta y brindar un seguimiento a cada una de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven violencia", señaló.

En Sonora, dijo Anaya Cooley, no existe espacio donde quepa la violencia en contra de las mujeres, por ello se suma a la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia, y hará todo lo necesario para construir la seguridad para las mujeres y las niñas en el Estado.