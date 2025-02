¿Presencia de extraterrestres? Encuentran extrañas figuras en Bahía de Lobos

El hallazgo se hizo en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, y causó asombro en redes sociales

Por: Javier Zepeda

"Pudieran ser los aliens" o "es un llamado de emergencia" son algunos de los comentarios que hacen habitantes de Bahía de Lobos, en San Ignacio Río Muerto, ante el hallazgo de llamativas figuras que se encuentran trazadas en la arena de la zona conocida como La Loma.

Se trata de una serie de líneas, círculos y un mensaje en el que se lee "SOS", que fueron encontrados por jóvenes residentes de esta zona del municipio, quienes exhibieron la situación por medio de algunos videos en redes sociales, mismos que no tardaron en volverse tendencia.

"Yo me dedico a cortar el cabello, y un día llegó un amigo mío, me mostró las imágenes y a mí me generó controversia, así que les dije hay que ir a investigar. Nos encontramos con estas figuras algo extrañas, ya viéndolo bien hasta parece cosas de extraterrestres, algunos nos decían que se debía a una siembra de manglar, pero hablando con personas que se dedican a esto, nos comentaron que ellas no recuerdan haber visto maquinaria en la zona, y con la pala hubiera sido muy difícil haber hecho esto", narró Javier Montiel, uno de ellos.

Por medio de su página "El de la Bahía", en redes sociales, Javier Montiel expuso el hallazgo y esto causó sensación tanto a la comunidad de Bahía de Lobos, como en municipios de Sonora.

A raíz de la publicación, surgieron comentarios con todo tipo de teorías y despertó el interés por saber cuál es el origen de las extrañas figuras. Algunos pescadores, compartieron que, al dedicarse a esta actividad, se suelen ver cosas extrañas, principalmente por las noches. Personas de otros municipios se han acercado al lugar para tomarse fotos y ser testigos de este hallazgo.