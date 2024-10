Preparan "Ley Antichapulín" en Sonora

El Partido Sonorense enviará una propuesta al Congreso del Estado de Sonora, sobre la "Ley Antichapulín", para que cuando diputados plurinominales se cambien a otra bancada, sean dados de baja y su lugar lo ocupe el suplente.

Así lo adelanto el vocero del Partido Sonorense, Fernando Valenzuela, quien aclaró que la iniciativa de ley surgió a raíz de la renuncia del diputado Raúl González de la Vega al PS.

"Nosotros la llamaríamos Ley Antichapulín, en curules plurinominales cuando una persona de representación proporcional, que es el caso de diputado De la Vega, decida renunciar a su instituto político que le dio la oportunidad de representarlo, que automáticamente se convoque a su suplente, rinda protesta de ley, porque la curul no es de la persona, sino del partido", detalló Fernando Valenzuela.

Fernando Valenzuela refirió que Raúl González de la Vega no es de los fundadores del Partido Sonorense y solo apareció su nombre en la última asamblea.

"Haciendo mal uso del Congreso del Estado, Raúl González de la Vega aprovecha el diputado para tratar de posicionar un tema que nada tiene que ver con su labor legislativa, ya que fue un posicionamiento personal", aseguró Fernando Valenzuela.

La salida de Raúl González De la Vega no afecta a la militancia, ni tampoco a la operatividad del partido, aseveró Fernando Valenzuela.

"El partido respeta su posicionamiento; sin embargo, no compartimos los motivos que dice que lo orilló a eso. De una manera incongruente el diputado habla del tema de la ética, que no somos opción ciudadana, los hechos son otros, la verdad es que en congruencia con lo señalado en campaña y recorrer municipios, nosotros lo dijimos muy claro: no íbamos a ser un partido más que solapara la doble cachucha", compartió.