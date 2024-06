PRD podría ser partido estatal

De perder su registro nacional por no alcanzar el 3 por ciento de la votación del pasado 2 de junio, en Sonora el PRD se haría estatal, explicó Joel Ramírez.

El actual dirigente estatal de ese partido político en la entidad, aclaró que se encuentran en una fase de revisión de cifras porque según las actas que tienen, llegaron a poco más de los tres puntos porcentuales de los votos emitidos.

"Estamos en la revisión de esas cifras, no es un hecho que desaparezca el registro del PRD como partido nacional, hay que ver a fondo las cifras y según los datos que tenemos sí pasamos del 3 por ciento con algunas fracciones.

"De no acreditarse eso, a nivel Sonora seguiríamos como partido estatal, con la condicionante de que en la elección del 2027 no podríamos ir en alianza ni coalición con ningún otro organismo", explicó.

RESULTADOS NO LOS FAVORECIERON

A poco más de una semana de la elección del 2 de junio, reconoció que tuvieron resultados bajos al ganar solamente una alcaldía, la de Ures, no obtuvieron distritos en las diputaciones locales y habrá 18 regidores en los diferentes ayuntamientos.

"Enfrentamos una elección de Estado, tuvimos evidencias de personas a las que les pagaron hasta cuatro mil pesos por su voto", señaló.

El dirigente del también llamado sol azteca, rechazó que se haya presentado una desbandada de perredistas en Sonora, pues la muestra "es que se mantienen en el registro con los votos acumulados".

"Lo que no pudimos fue convencer al ciudadano que no es militante, no pudimos contra el derroche de recursos oficiales", insistió.

CONTARÁN CON UN DIPUTADO

Al Congreso del Estado tendrán acceso con un diputado por la vía plurinominal que les corresponde en una legislatura, donde Morena arrasó en 20 de los 21 distritos de Sonora.

"Hay mucho trabajo por hacer, siento que nos faltó explicarle a los ciudadanos los riesgos de concentrar el poder en un solo partido y en eso siento que debemos aceptar nuestra responsabilidad como partidos de oposición", refirió.

La alianza con el PRI y PAN en la elección pasada fue la mejor opción, indicó, porque se requería unirse ante la fuerza de Morena tanto por la marca como por el poder económico.

Ahora, a tres años del siguiente proceso electoral local en Sonora, tienen el objetivo de reagruparse, convocar a la unidad de los diferentes grupos políticos que hay en el PRD y prepararse lo mejor posible para lo que vendrá, ya sea como partido estatal en caso de que a nivel nacional se pierda el registro.