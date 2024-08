¿Por qué falló el sistema en las Agencias Fiscales en Sonora? Aquí te contamos

Esta semana se solucionará la falla en el sistema de la Secretaría de Hacienda en Sonora, que impidió realizar diversos trámites a la ciudadanía, aseguró Adolfo Salazar Razo.

El secretario de Gobierno aseveró que se han atendido las peticiones de la ciudadanía sonorense, especialmente ante el Registro Civil.

"Se está trabajando en ello, la Secretaría de Hacienda nos informó que hubo una deficiencia en el sistema, tenemos información de que esta semana se regresa a la normalidad, sin embargo, hemos estado trabajando, no nos hemos detenido, en el caso por ejemplo, en el Registro Civil, hemos estado ofreciendo algunos trámites de manera gratuita y en algunos otros casos estamos derivando a las oficinas del Registro Civil para apoyar en los trámites", detalló.

Salazar Razo aclaró que se continúa apoyando a la ciudadanía sonorense, al tramitar correcciones en actas de nacimiento ante el Registro Civil.

"Los trámites en los que se apoya es en corrección en actas de nacimiento; en el caso de la Fiscalía de Justicia, sería apoyo en la carta de No Antecedentes Penales y la información que tenemos se publicó por parte de la Fiscalía que se están extendiendo de manera gratuita las cartas de no antecedentes penales, entonces seguimos trabajando y esperamos la próxima semana regresar a la normalidad", comentó.

El funcionario estatal aclaró que el secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero, es la autoridad encargada de informar más detalles al respecto de la reactivación de servicios.

"El servicio no ha sido rezagado. Algunos trámites que no han podido realizarse son los relacionados a las licencias y placas, pero se ha venido trabajando en ello. Además, el Registro Civil es de lo más demandado, pero ese no lo hemos parado", puntualizó.

ORIGEN DEL PROBLEMA

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, encontró fallas en los servicios en línea de las agencias fiscales, debido a la antigüedad de sus servidores informáticos, lo que trajo como consecuencia la suspensión temporal de ciertos trámites.