"Por los suelos" está la pesca en Bahía de Lobos

Pescadores afirman que el panorama ha sido desalentador por el clima y la carencia de peces

Por: Javier Zepeda

"Por los suelos" se encuentra la actividad pesquera en Bahía de Lobos, debido principalmente a las condiciones del clima y al escaso apoyo que hay hacia este sector por parte del gobierno federal, mencionaron algunas personas que se dedican a esta actividad desde hace años.

Julio César, uno de los afectados, explicó que se les hace entrega de un apoyo anual de 7 mil 500 pesos por medio del programa Bienpesca, mismo que resulta "insuficiente" si se toman en cuenta los gastos de gasolina que se hacen para pescar.

Esto, sumado a la escasez de lobinas y a que los fuertes vientos voltean las pangas, hace que el panorama sea desalentador. "Nos dan siete mil quinientos pesos al año, no se nos hace justo, en esta época buscamos camarón, almeja y lo que haya porque hay pocos peces y el tiempo no ayuda mucho, cuando el clima se compone y mejora la pesca, no hay quien nos compre", mencionó.

La situación empeorará, afirman los pescadores, pues a mediados del mes de marzo inician las vedas de algunas especies. "Ya no pescamos nada, algunas personas mejor se van a hacer otras actividades. Pescamos caracol, pero la gente no lo quiere", dijo.

Ante este panorama, muchos pescadores buscan otras opciones, como trabajar en los cultivos o se dedican a otras actividades, pues deben de generar ingresos para mantener a sus familias. "Las maquilas han sido otra opción para quienes antes se dedicaban a la pesca, pues cuando llega la calma no hay producto, y la gente no quiere lo que se pesca", mencionó. La denominada "aguamaleada" empezará en abril, pero los pescadores proyectan que no habrá mucha demanda.