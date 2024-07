Por apagones de la CFE, vecinos de Álamos prevén manifestarse

Habitantes de muchas comunidades del sur de Álamos han expresado su deseo de realizar marchas y plantones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Navojoa, ante las constantes interrupciones del servicio en las últimas semanas.

José Manuel Escobedo Prieto, líder social, informó que los "apagones" empezaron desde antes de las lluvias, pero los problemas se acentuaron este fin de semana.

"La gente está muy enojada, con estos calorones no se puede estar sin el servicio de luz; entonces ya quieren protestar enérgicamente; yo no estoy convocando a un plantón, sino que la gente me lo está pidiendo y no puedo detenerla", externó.

Consideró que la CFE debe asignar más unidades y personal para atender esas contingencias, ya que solamente trabaja un empleado en una zona tan amplia como la del municipio de Álamos, que tiene 110 comunidades, muchas de muy difícil acceso.

Señaló que, a raíz de que electrificaron la colonia Constitución, se agravó la problemática.

"Algo pasó, al parecer faltaron transformadores con más potencia; rápidamente empezaron los problemas en esa colonia, pero al mismo tiempo también en el área rural", afirmó.

"El sábado y domingo estuvieron sin luz los habitantes de Cerro Colorado, El Chinal, El Maquipo y muchas otras comunidades", agregó.

Escobedo Prieto mencionó que otra de las causas es la falta de prevención y mantenimiento de las líneas de distribución, que fallan ante cualquier lluvia.

"No es justo que la gente de Álamos esté sufriendo por los constantes apagones", apuntó José Manuel Escobedo.