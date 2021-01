Policías auxiliares piden apoyo ante la falta de trabajo

Francisca Morales Fimbres pide a las autoridades municipales que apoyen a las más de 180 familias que actualmente no cuentan con un ingreso debido a que bailes, eventos deportivos ysociales se han cancelado.

"Pues el problema es de que pues sí nosotros tomamos la decisión de venir a pedir apoyo, es porque como todos sabemos los eventos están cerrados, no hay trabajo, no hay fuente de trabajo, no hay sueldo, no hay apoyo por parte de ninguna autoridad, nadie nunca se ha acercado a nosotros me he visto en la necesidad de en dos ocasiones venir y solicitar el apoyo, y si al principio fueron un poquito amable se puede decir que tuvimos apoyo en los primeros dos meses con despensas", comentó Francisca.