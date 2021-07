Podrían restringir el acceso a playas

El director de Salud Municipal afirmó que este tipo de balnearios son puntos de descanso para vacacionistas , pero a diferencia de otros sitios en Sonora, no cuenta con lugares donde se pueda congregar demasiada gente al mismo tiempo.

"Afortunadamente en las playas de Huatabampo y en los balnearios del sur de Sonora no hay antros, no hay muchos restaurantes y no hay discotecas, como sí hay en Puerto Peñasco y otros destinos turísticos del Estado", precisó.

Resaltó que en el caso de este Municipio se establecen todos los protocolos sanitarios acorde con el número creciente de casos de Covid-19.

Recordó que en Huatabampo siguen las restricciones para realizar eventos masivos, fiestas, bailes y solamente a través de anuencia y aforos establecidos con un cierto porcentaje se llevan a cabo las fiestas familiares.

"Lo ideal es abstenerse de realizar este tipo de eventos. Las nuevas variantes de Covid-19 si no han llegado a Huatabampo, llegarán en cualquier momento al Municipio, por lo cual no debemos de bajar la guardia en nuestra protección personal", exhortó.

Comentó que las nuevas variantes como la beta y la delta están afectando principalmente a personas más jóvenes e incluso a niños.

"Con mayor razón tenemos que exigir que se cumpla con todos los protocolos de protección, no hay que bajar la guardia por ningún motivo", reiteró.

Hasta el sábado, Huatabampo registraba 165 defunciones y mil 755 contagios de Covid-19, de marzo de 2020 a la fecha cuando inició la pandemia en Sonora, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

La dependencia estatal emitió el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico, siendo el primero después de que se decretara la Tercera Ola de Covid-19 en el país, en el que hay 15 estados en amarillo, 13 en naranja, 3 en verde y sólo uno en rojo, en este caso Sinaloa.