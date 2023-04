Plan de Justicia Mayo, sin resultados reales

Juan Pérez Gil, vocero de la etnia, mencionó que se está solicitando que se determine el territorio indígena y que el Gobierno Federal, vía Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Procuraduría Agraria y otras dependencias revise el tema sin redundar en lo mismo y que se legitimidad a lo prometido.

Expresó que esto es un movimiento para rescatar lo dejado por sus ancestros y reunificar así a los ocho pueblos originarios, no un problema de tenencia de la tierra, sino uno de reconocimiento político, en el que se requiere la restitución del territorio Mayo.

Indicó que hace algunas semanas, se tuvo la visita del comisionado de Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar, quien debía traer respuestas con la cuestión de territorio, sin embargo una vez más no hubo avances, solo vueltas a lo mismo.

"Vamos por el justo reclamo ancestral de nuestro territorio, hay casos de despojo y es parte de lo que solicitamos, recuperar lo nuestros, los reclamos son por el territorio, sus tierras, los ríos, el agua y los recursos naturales, un distintivo de todo pueblo originario", manifestó.

El vocero de la etnia explicó que esto no significa que el Plan de Justicia este estancado, sino que sus avances han sido muy lentos, por ello buscarán exigir desde lo local hasta la nacional para hacer realidad lo solicitado como parte del Plan de Justicia.

No obstante, agregó que el 2023 es un año decisivo para todos los pueblos originarios, por lo que si el presidente de la Republica no alcanza a beneficiar a la Nación Mayo, todo lo realizado o no tendrá resultado, pero se tiene la certeza que si se cumplirá.