Piden no ir a la playa en Semana Santa

El director del Instituto Sonorense de la Juventud señaló que este año se han enfocado en llegar a los jóvenes por redes sociales e informarles que el virus del Covid -19 sigue en todo el mundo, y es algo que no se erradica de inmediato, por lo que salir en estas fechas es peligroso.

"El año pasado estuvimos previo a la Semana Santa y de Pascua entregando información y estuvimos en esas fechas entregando trípticos acerca de la enfermedad y de las medidas de prevención, pero este año no estaremos haciendo eso.

"Y no lo haremos porque queremos que la gente no vaya, por eso nos estamos concentrando en redes sociales, y haciendo fotos y charlas con ellos para concientizarlos y que, aunque estemos en semáforo verde, no acudan ni a las playas ni a otros lugares, sino que se queden en casa", manifestó.

García Escalante reconoció que son los jóvenes lo que tienen más movilidad en la sociedad, y es por ello que hace un llamado a ser conscientes y responsables y evitar salir.

"Hasta que un gran porcentaje de la población esté vacunada estaremos en buenas condiciones, ahorita hay que seguir tomando precauciones, sobre todo los jóvenes, que lo he reiterado, que muchos son asintomáticos y es más fácil esparcir el virus", recalcó.

Para más información acerca de las actividades virtuales que el Instituto Sonorense de la Juventud tendrá previo a la Semana Santa, puede ingresar a la página de Facebook del instituto e interactuar en cada una de sus charlas y conversatorios.