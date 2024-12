Piden freno a altos costos de permisos de pesca

Más de 200 pescadores de Yavaros están muy inconformes por los elevados costos de los permisos de pesca de callo de hacha y varias especies de concha, lo que ha agudizado la crisis del sector, señaló Ramón Valenzuela Ruelas.

El presidente de la Cooperativa Loma Parda indicó que antes, por un permiso de cinco años, pagaban poco más de mil pesos, pero actualmente es de 21 mil.

"Esto nos está afectando mucho, de por sí tenemos muchos problemas, por ejemplo, lo de las bajas capturas, lo de los tiburones, a lo que se suma ahora lo de los permisos", dijo.

Pidió a los gobierno Federal y Estatal, así como a los senadores y diputados, que los apoyen y gestionen una solución a la problemática de los altos costos.

"No es que no queramos pagar los permisos, pero que los fijen en precios razonables, no como los que están actualmente, que están por las nubes", manifestó.

"Por cosas como éstas es como se ha desalentado la actividad pesquera en nuestra región, obligando a muchos compañeros a dedicarse a otros oficios", agregó.

Valenzuela Ruelas dijo también que los elevados costos derivan en altos precios al consumidor, lo que también deben considerar las autoridades.

Finalmente, con respecto a la reciente entrega de brazaletes, por parte de la Saharhpa, el dirigente cooperativista de Yavaros reconoció que son importantes, pero no por ello disminuye el temor a ataques de tiburón.

"El Gobierno no nos debe dejar abajo; si el camarón y la jaiba no nos dio, de perdida que nos apoyen con lo del callo de hacha": Ramón Valenzuela