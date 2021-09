Piden frenar abusos de la Guardia Nacional

Expuso que este viernes, alrededor de las 2 de la tarde, fue detenida en la carretera federal, en el tramo Navojoa-Ciudad Obregón, muy cerca de la caseta de Fundición, donde los agentes de esa corporación le dijeron que el auto no traía placas nacionales.



"Me amenazaron con llevarme al Ministerio Público, con el argumento de que el Gobierno no reconoce nuestras placas, por lo que dichos vehículos no pueden circular por la rúa federal, pero no me dejé, me defendí y no me quitaron el carro", narró.