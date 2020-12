Piden comerciantes de centro de #Hermosillo que comerciantes del Jardín Juá

"Si, no se están cuidando que se vayan al jardín Juárez, te vas a dar cuenta que puedes entrar sin cubrebocas, los que te atienden no traen cubre bocas, no te checan temperatura no hay señalización de sana distancia, no te exigen que te pongas gel, si en el jardín Juárez es peligroso ahorita", cuestionó.

Los comerciantes del centro no descartan ampararse para obligar a las autoridades a aplicar las medidas de seguridad en el tianguis situado al interior y exterior del Jardín Juárez, advirtió López Peralta.