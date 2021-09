Piden cerrar Álamos tras cifra récord de 43 casos de covid

Comparó que, a diferencia de otras ciudades del Estado y del país, en Álamos hay muchas tiendas, negocios y diversos establecimientos en los que ni siquiera se exige a empleados y clientes que porten el cubrebocas.

"No hay protocolos, no hay control, todo mundo anda como si nada, no hay sanciones, y pues ahí están los resultados, la transmisión del virus ya es local y están muriendo prestadores de servicios, vendedores ambulantes, etcétera", lamentó.

Recordó que el año pasado se instalaron varios filtros sanitarios, por lo que ya debe analizarse la implementación de esta medida otra vez, "y si así lo deciden, adelante, pero más allá de esto, la solución es muy sencilla, que se obligue a la gente a que se ponga el cubrebocas y guarde la sana distancia, lo que es evidente que no se cumple en la plaza y en otros lugares".

Escobedo Prieto reconoció que es importante que se haya reactivado el turismo durante los últimos meses, "hay muchos visitantes y ha mejorado la economía, pero esto no debe darse a costa de la salud de las personas".

A la fecha, Álamos registra 541 casos y 28 defunciones por coronavirus.