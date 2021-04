Piden celebrar con medida el día del niño para no aumentar contagios

El secretario de Salud Sonora señaló que esta será la segunda ocasión del día del niño que se celebra en condiciones de una pandemia y el mejor regalo para los menores es ofrecerles la posibilidad real de volver a la vida que desean.

"Para ellos el confinamiento a implicado no ver a sus familiares y amigos, no ir a la escuela, no salir a jugar al parque, no ir al cine o a una piñata y eso emocionalmente ha sido muy duro para todos ellos.