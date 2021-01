Piden a padres restringir salidas a jóvenes ante rebrote Covid

Ante el aumento de casos por covid -19 y defunciones por la enfermedad, Enrique Clausen Iberri llamó a los padres de familia a ser responsables y no dejar salir a sus hijos a fiestas y reuniones, pues son ese grupo de la sociedad, quienes están esparciendo el virus por no acatar las recomendaciones de salud y evitar aglomerarse.

"Me atrevo a decirles que no se vale, los acuso de que no han sido solidarios a su prójimo, y el de arriba cobra cuentas, y estas cuentas también las va a comprar, y saben los que no han tenido el carácter como padres para poder dejar a sus hijos aislados, sin movilidad, de fiesta en fiesta, de borrachera en borrachera.

"No sean gachos, no sean permisivos, a detener que más gente ingrese a los hospitales y que más gente muera, si no lo haces hay te la echas, más aquellos que se dan golpes de pechos argumentando que son buenos padres, nadie la cree", recalcó.

El funcionario estatal dijo que una de las cosas que no puede aceptar, es que en casi 10 meses de la pandemia por el Covid-19 hay más de 4 mil muertes y más de 53 mil contagios, lo que habla de la irresponsabilidad de quienes salen a fiestas y reuniones y no se cuidan.

ESTADÍSTICA

Se registraron 21 defunciones más por Covid-19, en 12 mujeres y nueve hombres, residentes de Hermosillo 11, Cajeme, Huatabampo y Nogales dos casos cada uno, Bácum, Pitiquito, Agua Prieta y Fronteras un caso respectivamente, acumulándose 4 mil 240 decesos por la enfermedad.

También se confirmaron 201 nuevos casos de Covid-19, en 118 mujeres y 83 hombres, residentes de Hermosillo 109, Guaymas 22, Empalme 13, Huatabampo 10, Navojoa y Nogales nueve, Cananea ocho, Santa Ana siete.

Así como San Luis Río Colorado y Etchojoa tres cada uno, Cajeme y Agua Prieta dos cada uno, Aconchi, Benjamín Hill y Bácum uno cada uno, acumulándose 53 mil 328 casos.

De los 201 nuevos casos, 31 son trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas, además, se presentaron tres nuevos casos en pacientes pediátricos, acumulándose 965.

46 mil 229 personas se han recuperado de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando apareció el primer caso positivo en Hermosillo.