Pide CTM justicia para el trabajador

La reducción de la jornada laboral, el incremento en el aguinaldo y algunas propuestas que traigan justicia al trabajador deben ser prioridad para mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias en México.

Así lo consideró el dirigente de la CTM en Navojoa, Guillermo Peña Enríquez, quien explicó que, en lo relativo a la reducción de la jornada laboral, es un tema muy esperado por muchos trabajadores por los beneficios que traerá, aunque se ha visto retrasado para que se concrete.

Recordó que en la pasada legislatura estaba aprobada y terminó por postergarse, aunque existe el compromiso por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que en la presente legislatura sea una realidad.

"Pedirles que aceleren el paso y que las cosas se hagan con base en los tiempos y cubriendo las formalidades. Todo Gobierno debe tener como prioridad el buscar cómo emitir disposiciones y leyes que beneficien al trabajador", sostuvo.

Peña Enríquez enfatizó que, en cuanto a la reducción de la jornada laboral, se habla de que no será inmediata, sino escalonada, y se contempla reducir dos horas por año. No obstante, destacó que aún se tiene pendiente el aumento en el aguinaldo de 15 a 30 días, lo cual también beneficiará a muchos trabajadores.

"Ojalá que dentro del paquete de reformas puedan concretarse estas iniciativas. Recordemos que todas las prestaciones que la Ley Laboral contempla son un esquema para una distribución más justa de la riqueza y un acto de justicia para muchos", argumentó.

Por ello, resaltó el llamado a los gobiernos actuales a traer justicia a la clase trabajadora y convertir en realidad las propuestas que se tienen, y que mejorarán la calidad de vida y el aspecto económico de los trabajadores.