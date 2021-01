Pide cambiar fecha de la elección local

"No hay condiciones para recabar firmas , es más ahorita no hay condiciones para tener una elección, se los hice ver – a los consejeros electorales - por escrito, pidiendo que consideraran una fecha, ya que más del 50% de la población llegue a estar vacunada" y advirtió:

"No queremos llegar a los extremos, pero si no nos dejan jugar, si no nos dan pase en las boletas, en el momento que los partidos quieran hacer sus trámites y ese tipo de cosas ante el Instituto (Estatal Electoral) va estar cerrado, así de sencillo. Con excepciones no hay elecciones".

Comentó que, desde el 31 de diciembre del año pasado, el INE puso a disposición el poder registrar el apoyo ciudadano en su página, para para aspirantes a gobernador, presidentes municipales y diputados locales, pero hasta el momento no funciona, "yo solo no he podido darme el apoyo".