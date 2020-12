Pide apoyo para darle un entierro digno a su hijo

La líder del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora manifestó que durante las búsquedas que realizó peor casi dos años, gasto sus recursos y los ahorros que tenía, y ahora que encontró a su hijo no tiene el recurso suficiente para enterrarlo.

"Hace días acudí a Semefo y hay un 95 por ciento de que sea mi hijo, yo ya lo vi y estoy completamente segura que es el, lo identifiqué, ojala y ese 5 por ciento fuera que no es mi hijo", manifestó.

"Lamentablemente ya comprobé con mis propios ojos que sí es, la familia queda lastimada, física y económicamente, porque desde que yo empecé a buscar a mi hijo lo hice con mis propios recursos y no he parado, no paré y de una u otra manera el dinero se acaba, pero yo le voy a dar un entierro digno", recalcó.

Delgado Grijalva dijo que el Estado tendría que apoyar a todas las familias que están en su situación, ya que no es fácil líder con la situación.

"Yo creo que es una obligación de parte del Estado hacerse cargo, pero pues no quisiera pedirles nada, pero yo creo que es lo justo", destacó.

Cecilia Delgado Grijalva agradeció las muestras de cariño que han tenido hacia su persona y con su familia durante las búsquedas realizadas y desde que encontró a su hijo.

Para apoyarla puede comunicarse al teléfono: 6623434448