Pelean morenistas por las candidaturas

Visiblemente molestos y decepcionados, mujeres y hombres que representan al partido, recriminaron que no aceptarán a otro candidato que no sea Alberto Vásquez.

"Que entiendan allá arriba, que, si en Huatabampo Beto Vásquez no va, no va nadie y no habrá apoyo. Nosotros como militantes que damos vida al partido, tenemos el poder y no vamos a dejar que vengan imposiciones de arriba, vamos a hacer todo lo imposible para que vaya como candidato", externó uno de los militantes.

Las pasiones y los ánimos se desbordaron, al grado que hubo un conato de pleito entre dos grupos de morenistas que apoyan a diferentes personajes.

En los últimos días se han intensificados los reclamos y rechazos por parte de activistas de Morena en municipios del sur de Sonora, debido a que no están de acuerdo con el proceso selectivo de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular.