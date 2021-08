Pasatiempo se convierte en empresa

Ramiro Yocupicio Sandoval, de 38 años, relató que las personas pueden extrañarse de que él mismo sea quien elabore estos muñecos , pues además de ser hombre, tiene una larga cabellera con rastas, barba y tatuajes, por lo que no se imaginan que pueda realizar estas manualidades.

"No relacionan mucho que soy hombre, a la mejor está asociado que es de mujeres el tejer y es raro para la gente, más cuando me ven tatuado y con las rastas", mencionó entre risas.

Ramiro tiene un trabajo de fin de semana, y antes de la pandemia tenía varias ofertas de empleo, sin embargo, por la pandemia estas mismas se detuvieron, por lo que ante la necesidad de mantenerse ocupado aprendió a tejer.

"Ya dibujaba, pintaba, entonces me encontré con el tejido y compré las cosas, aprendí, si me gustaba le seguía y sí, la verdad era más que nada terapéutico, no era un plan de negocio", relató.

Yocupicio Sandoval dijo que en una cuenta de Instagram comenzó a compartir su pasatiempo, así la gente le solicitaba las figuras y nació "Amigurrumis".

Le solicitan desde personajes de anime, dinosaurios, gatos, por lo que quienes se interesen por una de sus creaciones pueden comunicarse mediante las redes sociales de "Amigurrumis".