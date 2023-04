Parque La Sauceda se vuelve a incendiar en Hermosillo; creen que fue intencional

Pese a los esfuerzos ciudadanos por lograr revivir este espacio, este domingo el fuego arrasó más de una hectárea

La tarde de este domingo, una gran columna de humo fue identificada al sur de Hermosillo, poco después, vecinos se percataron que provenía del Parque La Sauceda, mismo que estaba en llamas.

Ante este incendio, transeúntes reportaron el hecho alrededor de las 12:15 del mediodía, mismo que fue respondido por un equipo táctico del Departamento de Bomberos de la capital sonorense.

A los minutos, un grupo de 16 elementos comandado por el bombero Ixcoalt Villa, fueron quienes ingresaron al predio para extinguir el fuego, ya que por las ráfagas de viento, un edificio aledaño corría el riesgo de verse también afectado.

´´Ya está controlado, principalmente se quemaron árboles y maleza, no hubo daños a la propiedad, solo hubo riesgo una oficina pero no se quemó gran cosa; no hubo lesionados´´, expresó.

El incendio afectó un poco más de una hectárea, precisó, y logró ser apagado con el apoyo de tres unidades extintoras, dos cisternas y dos vehículos utilitarios.

FUE INTENCIONAL

Pese a la temporada de calor que se vive en Hermosillo, la cual provoca varios incendios forestales debido a la sequía, Ixcoalt Villa precisó que este incendio fue intencional.

´´Lo que lo ocasionó fue fuego directo, nos comentaron los guardias que había tres chavalos que los estaban correteando para sacarlos y al rato vieron el fuego´´, refirió.

Los trabajadores encargados de la seguridad del inmueble, narró, lograron observar a tres jóvenes al interior del Parque La Sauceda quienes realizaron destrozos, por lo cual, presumen que fueron ellos los causantes.