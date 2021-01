Panchito Frías motiva a su pueblo a luchar contra el covid

"Quiero compartirles que ya gracias a Dios me encuentro bien de salud, ya no estoy positivo al covid-19, pero de igual forma sigo en terapia respiratoria para tratar de repararme de las secuelas pulmonares que me dejó este virus", relató en una publicación que posteó en el grupo de Facebook de su pueblo.

Comentó que toda su familia, posterior a su recuperación, se realizó la prueba para verificar que ninguna haya adquirido el virus, saliendo los resultados "negativo", pero aseguró continúan cuidándose con las recomendaciones de las autoridades de salud, como el uso obligatorio de cubre bocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y la sana distancia.

"Hoy sólo me queda contar mi experiencia, y no diré que fue muy mala, porque aprendí muchas cosas, conocí quién realmente son mi familia, mis amigos, quiénes se preocuparon por mí. Gracias a todas esas personas que nos hacían mandados, nos traían comida, gracias muchas gracias", destacó.

El paramédico y músico profesional comentó que ha sufrido discriminación por parte de algunas personas de la comunidad, quienes al mirarlo en tiendas o establecimiento, señalan que está enfermo y no debería andar en la calle.

"Hace días he tenido que salir a la tienda, y he sentido una discriminación que es muy notable, me ven con miedo (lo entiendo), escucho decir oyes está enfermo que anda haciendo aquí..., créanme que siento muy feo dentro de mí, yo ya no tengo nada, ni mis hermana, ni mis padres...".

"...Si me ven con mi cubre bocas, es por qué me ando cuidando de no contagiarme de ustedes que no usan cubre bocas, por qué una recaída más sé que no la voy a soportar", resaltó.

Por último, aconsejó, "si vas a salir a una fiesta de cualquier índole, ten la debido precaución, tomas las medidas sanitarias recomendadas y cuídate, si es posible, quédate en casa, hazlo por ti, hazlo por mí, hazlo por todos, queremos un pueblo, una ciudad, un estado, un país, un mundo libre de covid-19".