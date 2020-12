Opta por no atender pacientes Covid

Dijo que lamentablemente el coronavirus está cobrando vidas de jóvenes, por lo cual, es importante seguir acatando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado constantes de manos, gel antibacterial y guardar la sana distancia.

"Se los digo sinceramente. Imagínense un panorama donde el personal médico, paramédico y de laboratorios se comiencen a bajar del barco. Por eso, los invito a que piensen que va a ser un hospital sin médicos, químicos y sin enfermeras", reflexionó.

Recordó los malos momentos que vivió cuando resultó positivo a Covid-19 y contagió a su esposa, la cual, por fortuna no logró desarrollar el problema tan grave.

"Con una disculpa anticipada, pero yo me bajo de este barco y dejo de ver pacientes Covid. Ni modo, pero hay que pensar en el futuro, porque no me interesa que me hagan un monumento. Quiero que me recuerden como una persona valiente que luchó muchos meses contra el virus, pero la gente no entiende", reprochó.

Laos jóvenes, dijo, no entienden que están recogiendo el virus de la calle.