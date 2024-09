Afecta a hoteleros competencia desleal

Pide OCV regular casas de renta y departamentos

Por: Raúl Armenta Rincón

La ocupación hotelera de Navojoa se ha visto muy afectada en los últimos meses porque hay mucho "Airbnb", casas de renta y departamentos, señaló Martín Soria Rivera, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

Afirmó que lo anterior representa una competencia desleal, porque dichos establecimientos no están regulados, ni pagan impuestos, utilidades, aguinaldos, Seguro Social, Hacienda, como sí lo hacen los hoteles.

"Es decir, no nada más es una competencia desleal para nosotros, sino también para el Gobierno, por la fuga de impuestos, por lo que se tiene que atender esta problemática", manifestó.

"En cambio, el impuesto de hospedaje que pagamos nosotros es con lo que está trabajando la Secretaría de Turismo en el Estado; es la bolsa que se está usando y que nos ha servido para promocionar el turismo; o sea, estamos generando, pero también estamos aportando para la competencia desleal", agregó.

Soria Rivera señaló que, además, las casas de renta y departamentos no cuentan con las medidas de seguridad requeridas por Protección Civil y otras autoridades, "no tienen seguros contra terceros, ni regulación sanitaria, es decir, no tienen lo que tiene un hotel".

Dijo que la OCV espera una mejor ocupación hotelera a partir de octubre, como ha sido en los últimos años, "pero se requiere una regulación de los establecimientos mencionados, que ofrecen precios más baratos, pero porque no tienen todos los costos y personal que tenemos nosotros".

"Este es un problema que ya es general, no solamente en nuestra región, sino en todos los puntos turísticos de Sonora, por lo que esperemos que se presente una buena iniciativa de ley en el Congreso y se regule esto", añadió.