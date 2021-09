Nombran a parte del Gabinete Legal del próximo Gobierno del Estado

El Gobernador electo de Sonora destacó que la interacción de todo su gabinete, tanto legal como ampliado, no tendrá nada que ver con favoritismo o compadrazgos, así como integrarlo de manera paritaria y con participación de jóvenes.



"En Morena tenemos una lógica distinta sobre el ejercicio del poder, no resolvemos con una visión patrimonialista, no vamos por un reparto de puestos como ha sucedido históricamente, no vemos el poder como una peña de cuales en la cual sólo los integrantes de nuestro círculo personal son quienes tiene posibilidades de acceder a puestos de responsabilidades.