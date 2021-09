"No quiero quedar ciego"

El pasado 3 de septiembre le realizaron una cirugía del ojo izquierdo por un glaucoma. El médico que lo operó le recomendó tener un mes de reposo. El 20 del mismo mes tenía una cita para valoración, pero por falta de dinero no pudo acudir.

Comentó que la operación le costó 20 mil pesos, pero solo pudo pagar la mitad. Esta condición, dijo, puede costarle perder la vista, por eso clama apoyo de la gente para poder seguir con su tratamiento.

Aseguró que también dejó de ver con su ojo derecho, debido a que pasó más del año acudiendo con el exdiputado local Filemón Ortega para pedirle apoyo para comprar el medicamento.

"Ese señor me trajo dando vueltas poco más del año, me decía que me iba a conseguir medicamento y quien me pudiera valorar la vista, pero nunca tuve respuesta. A lo mejor ahorita tuviera mi ojo perfectamente, dejé pasar mucho tiempo sin atenderme," aseguró.

Mencionó que las gotas que usa para el problema de su ojo le cuestan 800 pesos cada 27 días, recursos con los que no cuenta, pues no tiene trabajo y no tiene familia que lo puedan ayudar a costear estos gastos.



"Con la cirugía se me está aclarando el mundo, pero no puedo estar acostado todo el tiempo, porque no tengo a nadie que me ayude, vivo solo. Hay una persona que me está echando la mano con una comida al día," expresó.

Compartió que al llegar de los Estados Unidos a Huatabampo empezó a trabajar en un bar, pero su vista le empezó a fallar y los patrones optaron por liquidarlo.

Abelardo precisó que vive por la calle de la Plaza Juárez, entre Moctezuma y Mónico Valenzuela, en Huatabampo.

Cualquier persona interesada en ayudar a Abelardo Montoya, lo puede hacer al teléfono 6471065441.