No maneje cansado

El director de Tránsito Municipal dijo que es importante que si alguien conduce un vehículo debe manejar en sus cinco sentidos. Es importante no manejar en estado de ebriedad.

"En estas fechas es muy común que la gente convine el alcohol con el volante, por lo tanto, si van a tomar, que tengan a su conductor designado para evitar accidentes, sobre todo fatales", indicó.

El jefe de tránsito recomendó revisar bien el automóvil para asegurar que está en óptimas condiciones mecánicas, en caso de que tenga planeado recorrer grandes distancias en carretera.

Además, dijo, es importante usar siempre el cinturón de seguridad y verificar que todos los pasajeros también lo hagan.

Comentó que los conductores no deben exceder la velocidad permitida y deben evitar el uso del celular mientras manejan. No manejar si no han dormido lo suficiente y si realizan un viaje largo, hacer pausas de al menos cada dos horas.

Detalló que en lo que va de este mes solo se han presentado algunos accidentes leves, nada de gravedad.

"En cuestión de porcentajes de accidentes de tránsito, comparándolo con otros años, estamos a la baja", reveló.