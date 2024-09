No hay cambio de tarjetas Bienestar por cambio de Gobierno: Alcaldesa de Yécora

La falta de médicos prevalece en los Centros de Salud de las comunidades de Maycoba y Santa Rosa, en el municipio de Yécora, informó la alcaldesa Yadira Espinoza Méndez, quien dio a conocer que durante este gobierno se han implementado acciones para llevar atención médica a las zonas más alejadas, de manera periódica. Destacó que el IMSS Bienestar en Sonora hizo pública una convocatoria para candidatos a médicos generales para enviarlos a los diferentes Centros de Salud en la Entidad, en la que se pide a los profesionistas interesados mandar su documentación los próximos días 17 y 18 de septiembre.

A pesar del déficit de médicos que se presenta, a los habitantes de las comunidades más necesitadas de Yécora se le ha hecho llegar atención gratuita, pues Yadira Espinoza ha dado a conocer en distintas ocasiones que fue contratada una doctora de manera temporal durante este gobierno, para llevar sus servicios.

También se ha hecho llegar medicamentos a las Casas de Salud que se encuentran en las comisarías, para atender a los habitantes.

ADVIERTEN DAÑOS A ADULTOS MAYORES

Por otro lado, el gobierno municipal de Yécora advirtió que en las últimas semanas se ha denunciado que hay personas que se hacen pasar por personal de la Secretaría del Bienestar, las cuales dicen que por el próximo cambio presidencial a nivel nacional deben de cambiar las tarjetas que se dan a adultos mayores para que reciban su pensión.

"Están solicitando los NIP, les están dando otras tarjetas que son clonadas, por favor alerten a todos y no se dejen sorprender por estás personas, denuncien no suelten las tarjetas No hay cambios de tarjeta, por cambio de gobierno", alertó.

La alcaldesa de Yécora dio a conocer que se ha colaborado con la asociación Club de Leones para atender problemas relacionados con la vista en las comunidades de ese municipio.