No habrá represalias contra los maestros de Sonora que se manifestaron

Profesores del Estado se reúnen con el gobernador Alfonso Durazo y el Secretario de Educación

Por: César Omar Leyva

El gobernador Alfonso Durazo Montaño recibió hoy a representantes de los maestros de Sonora que se manifestaron en contra de las modificaciones propuestas a la ley del Issste. Entre los acuerdos alcanzados, se decidió que no habrá represalias ni descuentos para los docentes que participaron en las protestas en diversas localidades del estado.

Según una publicación de la maestra Fernanda Aragón Romero, quien se identifica como supervisora en la Secretaría de Educación, en la audiencia también estuvieron presentes el senador Heriberto Aguilar Castillo y el titular de la SEC Sonora, Froylán Gámez Gamboa.

Aragón Romero indicó que el gobernador Durazo se comprometió a actuar como portavoz ante el Congreso y el Gobierno Federal para exigir la derogación de la Ley Issste 2007, que modifica el esquema de pensiones para los trabajadores de la educación.

Asimismo, se acordó que los maestros que no asistieron a sus labores hoy por participar en las marchas no sufrirán descuentos salariales. No obstante, se continuará buscando que las futuras acciones afecten lo menos posible el desarrollo de las clases.

MESA DE DIÁLOGO PERMANENTE

Aragón Romero también informó en el grupo de Facebook "Educadores en Red" que se ha establecido una mesa de diálogo permanente con la base magisterial. Esta estrategia se basará en un "intercambio" entre movilizaciones y diálogo, con el objetivo de alcanzar acuerdos que favorezcan los derechos de los manifestantes.

Se adelantó que más tarde se proporcionará información adicional sobre los consensos y las acciones de seguimiento, como marchas y caravanas, que se llevarán a cabo en todo el estado.

A nivel local, ha trascendido de manera extraoficial que el próximo viernes 28 de febrero, durante la sesión de Consejo Técnico Escolar, los maestros de Ciudad Obregón planean una nueva manifestación, aunque aún no se ha definido el tipo de protesta.