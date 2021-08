Méndez Cabrera, aseguró que el retorno a las aulas no debe ser una obsesión en la fecha, ya que existe un incremento de contagios de Covid-19 en plena tercera ola.

Los directores de Salud Municipal de Huatabampo y Navojoa , Eduardo Méndez Cabrera y Jesús Sánchez Flores, respectivamente, coincidieron que, en estos momentos en el caso de la región del Mayo no existen condiciones para un regreso a clases seguro a partir del 30 de agosto.

Méndez Cabrera, aseguró que el retorno a las aulas no debe ser una obsesión en la fecha, ya que existe un incremento de contagios de Covid-19 en plena tercera ola.

Además, dijo, es notoria la falta de limpieza en la mayoría de los planteles educativos del sur de Sonora, debido a la pandemia que inició en marzo de 2020.



Resaltó que, aunado a esto, los maestros, padres de familia y alumnos carecen de protocolos para garantizar su seguridad.

"No es el momento oportuno para el regreso a clases de manera presencial porque además existen variantes del virus, hay que supervisar primeras si existen condiciones en cada uno de los planteles educativos para garantizar la seguridad de los asistentes," consideró.

Comentó que al igual que en las clases virtuales donde los docentes se capacitaron, también habrán de requerir manuales para un retorno seguro a clases presenciales y sin riesgos.



"Creo y considero que la fecha para un inicio de clases de manera presencial no debe ser una obsesión en determinada fecha, sino más bien, que estén dadas las condiciones para un retorno seguro a clases, para ello hay que esperar el momento indicado," externó.

Por su parte Jesús Sánchez Flores, director de Salud Municipal en Navojoa, afirmó que aún existen riesgos para un regreso a clases, ya que la pandemia no ha terminado.



"El Covid-19 se hizo endémico, por tanto, tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que aprender a convivir con él, el regreso a clases debe ser en el momento indicado, cuando existan condiciones de seguridad para los alumnos, padres y maestros," añadió.

Expuso que si bien es cierto las vacunas solo resolverán que el paciente no requiera hospitalización y que no represente un riesgo de muerte, no están exentos de contagiarse y contagiar a los demás.