No era Marco Antonio; Cecilia Flores Armenta reprocha que no haya sido informada por las autoridades de los resultados de ADN

A casi cinco días de haber localizado el cuerpo de quien pudiera ser su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta informó que supo que no era, por información que le llegó de varios medios de comunicación serios de Sonora.

"¿Cómo puede ser que los medios tengan información que yo no tengo? porque las medidas que se dictaron fue por medio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ellos no saben nada", cuestionó.

Molesta, la activista cuestionó el no ser informada de los resultados, aún cuando se dijo por parte de las autoridades que se daría celeridad a los estudios.

"Nadie de ellos (FGJE) a mi nadie me ha llamado para decirme nada, nadie, ni de la fiscalia ni nadie, nadie se ha tomado la molestia, ninguna autoridad se ha tomado la molestia para decirme que no es mi hijo pero los medios me llamaron para decirme que ya salio confirmado que no era mi hijo", comentó.

Cecilia Flores cuyo hijo fue privado de la libertad el 4 de mayo del 2019 en la costa de Hermosillo, Sonora, manifestó que tras recibir información anónima de la ubicación donde pudiera estar su hijo, esperaba que en esta ocasión así fuera.

"Ahorita estoy mandando un mensaje al Ministerio Público de mi hijo porque a mi no me notificó y los medios ya están publicando entonces no entiendo", cuestionó.

Tras una jornada de búsqueda realizada por el colectivo que encabeza el pasado miércoles en un monte a la altura del kilómetro 88 + 300 de la carretera 100 en el tramo Hermosillo - Bahía de Kino, localizó una osamenta, la cual coincidía con el sitio del que había sido alertada se encontraba su hijo.

Era la segunda vez que Cecilia Flores realizaba búsquedas en esa zona, en los cuales siempre habían localizado restos óseos humanos, sin ser ninguno de su hijo Marco Antonio.

Cabe destacar que Cecilia Flores Armenta tiene otro hijo desaparecido, pero en Sinaloa, se trata de Alejandro Guadalupe, privado de la libertad en el 2015.