Niños, expuestos al covid en guarderías

Por la situación del Covid-19 , las nuevas variantes , y el alza en los contagios de la enfermedad , no era tiempo de reabrir las guarderías en Sonora , destacó Alberto Monteverde Maldonado.

"Este es un mal momento para abrir las guarderías, hubiera sido un buen momento del 15 de enero al 15 de junio, ahorita los casos están muy altos y la probabilidad de que alguien tenga covid es altísima.

"Aquí lo que tendrían que hacer las guarderías es pruebas de tamizaje, es decir, búsqueda de la enfermedad con pruebas de antígeno todos los días a todos los empleados que vayan; segundo, todos los empleados deben llevar puesta su careta y practicar el lavado de manos frecuente", indicó.

Añadió que, en cuanto a los menores, es imposible que ellos lleven puesto el cubrebocas durante tantas horas, mucho menos la careta, por lo que padres de familia deben ser responsables con ellos en sus hogares y no exponerlos.

"Los adultos somos quienes debemos cuidar a los niños, ya sea que vayan o no a las guarderías, pero si lo hacen, hay que agudizar los cuidados en todo momento, como la de respetar la sana distancia, lavado de manos frecuente, así como evitar exponerlos a estar en lugares donde haya mucha gente.

"Si contamos con todas esas medidas, las guarderías podrían ser sitios seguros, pero si me preguntan si es un buen momento, diría que no, a lo mejor sí buen momento económico porque los padres tienen que trabajar, pero ahorita no, porque los contagios siguen creciendo", indicó.

El médico especialista dijo que si los padres pueden no dejar a sus hijos en guardería, sería mucho mejor, pero en caso de no tener otra opción, asegurarse de que en esos lugares se lleven a cabo todos los protocolos y que el personal esté vacunado.

"Pudieran dejar a los padres a ser revisiones cuando ellos quieran, es decir, checar si hay los suficientes insumos, si se están lavando las manos antes de agarrar a los niños, si no hacen falta lavamanos, en fin, esto no es por acosar, sino para asegurarse de que sus hijos estarán bien", manifestó.

Monteverde Maldonado pidió a los ciudadanos en general a contribuir para que este virus vaya a la baja y que todos en la familia estén protegidos siguiendo las medidas sanitarias.