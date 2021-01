Navojoa continúa naranja

Aclaró que, aunque Navojoa no se encuentra en semáforo rojo, sí se encuentra en alto riesgo y, por tanto, los horarios para actividades económicas serán a las 22:00 horas de la noche.

En tanto, dijo, los aforos seguirán restringidos y se tomarán las sugerencias de las autoridades estatales de riesgo máximo que ayude a disminuir los contagios.

“Lo principal es la salud de las personas, pero buscamos además no afectar la actividad económica, porque de estas actividades depende un gran porcentaje de los navojoenses,” aseguró.

Resaltó que se cuidará la movilidad a partir de este martes e invitó a los navojoenses a salir de casa solo para lo esencial con el cubrebocas.

Indicó que a pesar que la capacidad hospitalaria está disminuyendo, se conformarán “Brigadas de la Vida” por funcionarios para realizar acciones de concientización entre la gente.

Por su parte el secretario técnico de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Edmundo Valdez Reyes, dijo que Navojoa no está exento de llegar a un riesgo máximo por los contagios de covid.

“El Municipio no está exento de llegar a ese punto, hay que recordar que los recursos no son infinitos, en algún momento se tienen que terminar, si no nos cuidamos, llegaremos al tope en la capacidad hospitalaria y se acabará el oxígeno”, advirtió.

Cabe mencionar que Navojoa el lunes registraba 2 mil 273 casos positivos y 199 defunciones por Covid-19, manteniéndose entre los primeros seis municipios de Sonora con la mayor incidencia de casos.