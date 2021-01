Multarán por no portar cubrebocas

Expuso que además no permitirán a más de dos personas en un vehículo.

"La gente no está haciendo caso con el uso del cubrebocas y de alguna manera tenemos que obligarlos a que cumplan con una de las medidas básicas para evitar contagios", expresó.

Advirtió que habrá infracciones y se tomarán medidas más drásticas.

"Ahorita estamos avisándole a la gente, no hay una ley específica que diga que si no porta el cubrebocas se va a multar, pero sí existe en el Bando de Policía un artículo que, por no seguir las indicaciones de las autoridades, sí se puede aplicar una multa", indicó.

Resaltó que la multa para quien no porte el cubrebocas podría llegar de los 30 a los 37 salarios mínimos.

La funcionaria pública invitó a la ciudadanía a utilizar el cubrebocas, evitar las fiestas y quedarse en casa si no tienen que hacer alguna actividad esencial.