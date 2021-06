Multarán a quien desperdicie el agua

"En su caso se aplicarán multas que pueden ser de entre mil 700 a 15 mil pesos, e incluso llegar a los 50 mil pesos, dependiendo de la gravedad de cada caso. Tenemos que hacer un llamado enfático a la ciudadanía de que si no nos ayudan a cuidar el agua y no nos favorecen las lluvias no podemos descartar el racionamiento", indicó.

Para reportar el mal uso del agua, puede comunicarse a la línea 073, o las redes sociales Facebook y Twitter del organismo.