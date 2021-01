Mujer pide apoyo a la Profeco

Sin embargo, al tratar de ponerse la chamarra negra para el 25 de diciembre, Navidad, se percató que estaba descarapelada.

Dijo que al acudir al negocio para ver si se la podían cambiar, el propietario del negocio Rodrigo Ochoa Figueroa solo le dijo que "no reembolsaba y no cambiaba mercancía"

"Me dijo que me retirara del negocio y que no le quitara más su tiempo, en verdad que un cliente no merece este trato y esta prepotencia, que gracias a sus clientes él tiene su negocio", denunció.

Mencionó que anteriormente ya había comprado una blusa en este mismo negocio.

"El señor, con ese trato, lo único que va a ocasionar es espantar a los clientes, ojalá que alguna autoridad en verdad defienda al consumidor, que muchas veces no sabe a dónde acudir, como en este caso que he marcado a números telefónicos de la Profeco en Hermosillo, Cajeme y Navojoa, pero nunca contestan", lamentó.