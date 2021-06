Muestra sus cartas para la transición

De igual manera, Jesús Valencia Guzmán, quien será su asesor de cabecera; Guillermo Noriega Esparza, quien recibirá lo relacionado a la Contraloría; Olga Armida Grijalva, en la Secretaría del Trabajo; Álvaro Bracamontes Sierra, en la de Educación; Gilberto Landeros Briceño, en Seguridad Pública, o Francisco Acuña Méndez, en Isssteson, y María Dolores del Río Sánchez, en Desarrollo Social, entre otros.

Durazo Montaño agradeció la disposición de Pavlovich Arellano por el ánimo colaborativo hacia la entrega-recepción, así como a todos los involucrados en la Comisión Mixta, que trabajará, no en hacer señalamientos sino en coordinación en un buen rendimiento de cuentas.

"La instalación de un equipo mixto de transición es una iniciativa que tiene el objetivo de preparar un cambio de estafeta con total orden y transparencia, la Ley correspondiente establece que la entrega-recepción es una obligación que corresponde al término de un ejercicio constitucional de Gobierno y al inicio de uno nuevo.

"Este proceso no es un asunto de mero trámite, sino un importante paso que exige la debida atención, confianza y responsabilidad pública de quienes entregan y de quienes recibimos", puntualizó.

El gobernador electo resaltó la ética de los integrantes de la Comisión Mixta de Transición, quienes forman un gran equipo de trabajo, apegado al profesionalismo.

"Es un gran equipo, que conjuga género, conjuga paridad, conjuga juventud y conjuga experiencia tal y como lo comprometimos en campaña, además, son de un extraordinario perfil social, pues el compromiso social es fundamental de cada uno de los integrantes de mi Gobierno", manifestó.

En la revisión de cada uno de los documentos e informes sobre el estado que guarda la administración, agregó Durazo Montaño, contarán con el adecuado conocimiento de las tareas en proceso y de aquello que requiera atención especial inmediata o urgente.

"Actuaremos, invariablemente, dentro del marco legal, debido a que es responsabilidad del Gobierno entrante recibir los recursos, bienes y documentos que quedarán bajo nuestra responsabilidad y resguardo, deberemos tener sumo cuidado de no realizar interpretaciones ni lecturas rápidas", aseguró.

Durazo Montaño recalcó que no han llegado para destruir, sino para trabajar en coordinación y brindarle a la ciudadanía un Gobierno confiable y los programas que favorezcan a los sonorenses, son los que se quedarán para seguir apoyándolos.

"No venimos a destruir nada de lo ahora avanzado, he manifestado que evaluaremos con toda responsabilidad los programas y las acciones en curso, todo aquello que sirva real y efectivamente a la gente, y no será sólo preservado, sino aún más, potenciado.

"Cambiaremos desde luego aquello que no esté funcionando o no esté dando resultados óptimos o que sea susceptible de mejorarse", recalcó.

Pavlovich Arellano dijo que en esta entrega-recepción, en la cual se tiene que dar cuentas de que todo lo que se reciba esté en buen estado y lo que estén entregando sea de manera correcta.

"Tenemos todo el tiempo, tenemos todo este tiempo para saber nosotros lo que estamos entregado y ustedes lo que están recibiendo", indicó.

La mandataria estatal integró cuatro coordinaciones que trabajarán con el equipo de la Comisión Mixta de entrega-recepción del Gobierno del Estado.

"Este equipo estará en todo momento en la disposición del equipo que habrá de llevar el liderazgo de la recepción; no obstante, todos los titulares de todas las dependencias y entidades, están listos e instruidos para la entrega totalmente transparente, apegada a la Ley, con la mayor responsabilidad institucional y con la mejor voluntad democrática", enfatizó.

En este equipo está Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría, responsable de la entrega de los sistemas de las dependencias y entidades de la administración pública estatal; Juan Ángel Castillo Tarazón, secretario de Gobierno, responsable de la entrega de la agenda política, jurídica y de seguridad pública.

También Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda, responsable de finanzas públicas, y Epifanio Salido, jefe de la Oficina del Ejecutivo, coordinador de la entrega de acción de Gobierno.