Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, a los 57 años tras solicitar donadores de sangre

El mundo del espectáculo infantil mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, reconocido por ser la voz oficial de Topo Gigio en México durante más de tres décadas. Su partida fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales, destacando su calidad humana y su talento artístico.

"Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo", escribió Falcón en su cuenta de Instagram, mensaje que rápidamente fue replicado por colegas y seguidores.

LA HOSPITALIZACIÓN Y LOS LLAMADOS SOLIDARIOS

La noticia del fallecimiento ocurrió después de varios días de preocupación entre la comunidad artística. En fechas recientes, amigos, familiares y compañeros de profesión realizaron llamados públicos para solicitar donadores de sangre, ya que Garzón permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El actor y productor Javier Herranz difundió uno de los mensajes más visibles, en el que pidió apoyo solidario para quien fuera la voz de Topo Gigio, sin que se detallaran públicamente las causas médicas de su estado de salud.

En 2016, Garzón enfrentó un duro episodio de salud tras sufrir un accidente laboral en Estados Unidos, cuando una máquina cayó sobre una de sus piernas. A consecuencia de ello, fue sometido a 11 cirugías y finalmente a la amputación de la extremidad.

Lejos de retirarse, impulsó el proyecto de comedia El Pata... tón para solventar gastos médicos y continuar trabajando. En 2019, logró adquirir una prótesis gracias al apoyo económico de Jorge Falcón, con quien mantuvo una estrecha amistad.

SOBRE SU VIDA PERSONAL

Gabriel Garzón nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y se formó en la creación de muppets en Estados Unidos. En 1994, bajo la propuesta del productor Javier Toledo, asumió el reto de convertirse en la voz de Topo Gigio, personaje que marcaría su trayectoria profesional.

En entrevistas, Garzón recordó que su primera experiencia como el entrañable ratón ocurrió en Argentina, durante una grabación junto a Susana Giménez, y posteriormente en Estados Unidos, donde se realizaron cápsulas promocionales. Su interpretación logró consolidar al personaje en México y en otros países de habla hispana.

En 2006, Topo Gigio fue producido en México durante el Mundial de fútbol, y en 2020, Garzón volvió a dar vida al personaje en una serie animada, reafirmando su legado dentro del entretenimiento infantil.

