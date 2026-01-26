  • 24° C
Sonora

Escuelas de Sonora retrasan horarios por bajas temperaturas

El Gobierno Estatal ajustará los horarios escolares del nivel básico del 26 al 29 de enero para proteger la salud del alumnado

Ene. 26, 2026
Ante el pronóstico de bajas temperaturas durante hoy y los próximos días, el Gobierno de Sonora ajustará los horarios escolares del nivel básico en los 72 municipios del estado, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

La Coordinación Estatal de Protección Civil, recomendó modificar en una hora los horarios de entrada y salida en educación básica, como acción preventiva ante los riesgos que representan las condiciones climáticas extremas.

RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL FRÍO

De acuerdo con el documento, las bajas temperaturas previstas "representan un riesgo para la salud e integridad de las y los estudiantes, particularmente los menores de edad". Protección Civil advirtió que el frío incrementa la vulnerabilidad a enfermedades respiratorias, casos de hipotermia y otros padecimientos, especialmente durante los traslados a los planteles en las primeras horas del día.

El ajuste de horarios permitirá reducir la exposición de la comunidad estudiantil a temperaturas extremas, sin afectar de manera sustancial el desarrollo de las actividades académicas.

¿CUÁNDO SE APLICARÁ EL CAMBIO?

La modificación en los horarios escolares se implementará los días lunes 26, martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026 en todo Sonora, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes. Durante estos días, las escuelas con horario matutino comenzarán actividades una hora después, y las del turno vespertino finalizarán clases una hora antes de lo habitual.

La SEC señaló que esta decisión prioriza el bienestar físico y emocional del alumnado, sin interrumpir de forma significativa el calendario escolar. Por ello, se instruyó a las áreas correspondientes a informar oportunamente a la comunidad educativa y a realizar las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal escolar.

Finalmente, las autoridades reiteraron que esta medida forma parte de las acciones de prevención ante eventos climáticos extremos e hicieron un llamado a madres, padres y tutores a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


