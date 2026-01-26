Inaugura Astiazarán el paso a desnivel

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un promedio de 74 mil vehículos podrá transitar nuevamente por los bulevares Colosio y Solidaridad de la capital del Estado, a través del nuevo paso a desnivel inaugurado este domingo por el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, luego de que la obra concluyera antes de lo previsto.

Se trata de una obra estratégica que fortalece la movilidad urbana y posiciona a Hermosillo como referente nacional en infraestructura vial sustentable.

La obra, que tuvo una inversión de 412 millones de pesos, fue anunciada en diciembre de 2024 y dio inicio el 2 de enero del año pasado, contemplando que se concluiría en 14 meses. Sin embargo, hace unos días el propio alcalde anunció que ya estaba terminada y lista para ser inaugurada.

Acompañado de su esposa Patricia Ruibal y de sus hijos María Paula y Antonio, Astiazarán Gutiérrez destacó que la obra del paso a desnivel fue realizada con recursos propios de Hermosillo, y abre una brecha en el país al ser el primer Municipio que emprende un proyecto de esta magnitud sin endeudarse.

De los vehículos que circulan por la intersección, 32 mil 500 utilizan el bulevar Colosio y 41 mil 500 el bulevar Solidaridad, logrando una reducción promedio del 70% en los tiempos de espera durante las horas de mayor demanda.

Entre las características que resaltan de la obra está que el desnivel, además de mejorar el tránsito vehicular, cuenta con pasos peatonales, ciclocarriles y ciclovías, además de la forestación de camellones y arriates, iluminación tipo LED y la creación de un parque lineal.

La obra contempló la modernización de tres cruceros semaforizados, la instalación de semáforos peatonales, así como la construcción de 3 mil metros lineales de ciclovía, con espacios diseñados para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas en el área del puente del bulevar Colosio.

Astiazarán anunció que este lunes 26 de enero abrirá la convocatoria para la creación del mural del paso a desnivel Colosio y Solidaridad, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, destacar los valores de la comunidad, la pertenencia y la transformación del espacio urbano, así como promover el talento de los artistas locales.

CAMIONES RETOMAN RUTA

Otro de los cambios que también se presentaron en la ciudad, luego de que este domingo finalmente se pueda transitar con regularidad debido a la apertura del puente, es que a partir de las seis de la tarde las líneas de transporte público urbano retomaron su ruta original.

Se trata de las líneas 3, 4, 18, 20 Montalbán y Electrolínea Hospitales-Universidades, que nuevamente circulan en el tramo del bulevar Colosio y Solidaridad. De acuerdo con información del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), estas rutas suman alrededor de 33 mil 500 pasajeros al día.

Durante su construcción se hicieron adecuaciones y reubicaciones de infraestructura existente de agua, drenaje y cableado subterráneo en líneas eléctricas, fibra óptica, telefonía, cable y gas natural, garantizando la operación correcta de todos los servicios