Navojoa, un destino eventual para migrantes

Navojoa se ha convertido en un destino eventual que muchos migrantes utilizan en la búsqueda de lograr el sueño americano, sin embargo, también se ha transformado en un municipio en el que la solidaridad ha sido evidente, apoyando económicamente, con abrigo o traslado a quienes lo necesitan.

Wilver Sinaí, es un migrante originario de Honduras, quien viaja acompañado de su esposa e hija, su destino es los Estados Unidos, donde tiene la esperanza de encontrar trabajo y una oportunidad para salir adelante.

Pero fue en Navojoa, donde encontró el apoyo y la solidaridad de muchas familias, quienes desde los cruceros apoyaron económicamente su travesía, con la donación de algunas monedas que representan alivio en un proceso tan complicado.

"Navojoa ha sido una ciudad que nos estrechó su mano, la gente es muy solidaria y de buen corazón. Hemos vivido un proceso complicado y difícil, no todas las personas con las que nos encontramos piensan en ayudar, en muchos lugares nos han cerrado puertas", mencionó.

Explicó que durante su paso por México han vivido momentos de alto riesgo, sobre todo en estados donde la inseguridad es un tema grave, sin embargo, el deseo por encontrar estabilidad para su familia ha sido lo que los ha movido para salir adelante.

"Venimos de un país donde el trabajo es escaso, hay pocas garantías para poder salir adelante, difícil si se tiene familia", abundó.

No obstante, precisó que muchas familias originarias de Centroamérica piensan en el sueño americano o en lograr estabilidad laboral en la frontera de México, y aunque no todos lo logran, dijo que es una aventura para poder superarse.

La migración es un fenómeno de gran escala, en donde, pese a las dificultades, muchos buscan llegar a los Estados Unidos soñando con una mejor vida.

Migrantes de países como El Salvador, Honduras, Venezuela, entre otros más, pasan año con año por Navojoa.