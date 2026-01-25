Anuncian cambio de horario en escuelas de nivel básico por temperaturas bajas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ante el pronóstico de bajas temperaturas en gran parte del estado, el Gobierno de Sonora anunció un ajuste temporal en los horarios escolares con el fin de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Educación y Cultura, que informó que aplicará tanto en escuelas públicas como particulares de los 72 municipios de la entidad.

AJUSTE TEMPORAL EN HORARIOS ESCOLARES

De acuerdo con la dependencia estatal, el cambio de horario estará vigente del lunes 26 al jueves 29 de enero. Durante este periodo, las escuelas del turno matutino iniciarán clases una hora más tarde de lo habitual, mientras que en el turno vespertino la salida se adelantará una hora.

Este ajuste busca reducir la exposición de las y los estudiantes a las horas de mayor frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer.

RIESGOS POR BAJAS TEMPERATURAS

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, explicó que la decisión se tomó con base en información proporcionada por autoridades de Protección Civil, quienes advirtieron que las condiciones climáticas previstas para los próximos días podrían representar un riesgo para la salud de la comunidad estudiantil.

Señaló que las y los menores de edad son particularmente vulnerables a enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a las bajas temperaturas, por lo que era necesario adoptar medidas preventivas.

PRIORIDAD AL BIENESTAR DEL ALUMNADO

El funcionario destacó que este ajuste permitirá disminuir la exposición al frío extremo sin afectar de manera significativa el desarrollo de las actividades académicas. Subrayó que el bienestar físico y emocional del alumnado es una prioridad, por lo que se busca mantener un equilibrio entre la continuidad educativa y la protección de la salud.

RECOMENDACIONES PARA MADRES Y PADRES DE FAMILIA

Finalmente, Froylán Gámez Gamboa hizo un llamado a madres, padres y tutores para enviar bien abrigados a las y los estudiantes, a fin de prevenir enfermedades durante esta temporada invernal. También exhortó a la población en general a mantenerse atenta a cualquier aviso o actualización que emitan las autoridades a través de los canales oficiales de información.