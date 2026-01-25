Edén Muñoz confirma concierto en Ciudad Obregón, entérate de las fechas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El público el sonorense ya se prepara para recibir a uno de sus artistas consentidos, con la confirmación de la próxima presentación de Edén Muñoz en Ciudad Obregón.

El cantante originario de Los Mochis, Sinaloa está de vuelta con una gira por el país con la que está promocionando sus últimos lanzamientos.

En agosto pasado, Edén público su álbum "Piedras a la Luna", de donde se desprendieron múltiples sencillos como "Qué Bonito Es Lo Bonito", "Gracias Por Venir", "Sin Yolanda" y "Lejos Estamos Mejor", refrendando su lugar como uno de los intérpretes más grandes de la música mexicana contemporánea.

Por si fuera poco, en diciembre lanzó el disco "Edén Vol. II", donde se presenta como uno de los artistas más versátiles del género, con una fusión de rock, cumbia y hasta salsa en colaboración con artistas tan dispares como Bacilos e Inspector.

PRESENTACIÓN EN OBREGÓN

Con este nuevo ritmo de trabajo, Edén Muñoz se reencontrará con su público sonorense en un concierto para todas las edades que tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón.

La apertura de puertas está programada para las 19:00 horas y la venta de boletos estará disponible a partir del lunes 26 de enero en boletito.com y de manera física en Hotel Fiesta Inn.

Rodolfo Edén Muñoz Cantú, más conocido como Edén Muñoz, es un cantante, compositor, músico y productor mexicano nacido el 25 de septiembre de 1990 en Los Mochis, Sinaloa. Comenzó su carrera desde muy joven y alcanzó reconocimiento nacional e internacional como vocalista y cofundador del grupo Calibre 50, una de las agrupaciones más exitosas del género regional mexicano, con la que permaneció más de una década antes de iniciar su carrera como solista en 2022.